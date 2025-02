GDF – GUARDIA DI FINANZA / ROMA * «SEQUESTRATI 2.400 “ALCOOL TEST” NON SICURI, DENUNCIATA UNA PERSONA»

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno sequestrato 2400 dispositivi elettronici per il controllo del tasso alcolemico non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e nazionale. Durante l’operazione, è stata denunciata una persona per il reato di frode in commercio.

Le “fiamme gialle” del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, nel corso di un controllo presso una rivendita situata in via dell’Omo, hanno accertato che le confezioni contenenti gli “alcool test” recavano il marchio CE, ma mancava la certificazione che attestasse la loro conformità alla normativa vigente.

I dispositivi sequestrati dai finanzieri fornivano, inoltre, risultati imprecisi riguardo al livello di alcol nel sangue.

Il procedimento verte nella fase delle indagini preliminari e, fino al giudizio definitivo, vige la presunzione di non colpevolezza.