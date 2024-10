GDF / GUARDIA DI FINANZA – ROMA: ESQUILINO: «SEQUESTRÀTI 6 MILIONI DI ARTICOLI RELIGIOSI, CON IMMAGINI DEI PAPI FRANCESCO E GIOVANNI PAOLO II»

07.23 - martedì 15 ottobre 2024

Sono oltre 6 milioni gli articoli, recanti le immagini dei Papi Francesco e Giovanni Paolo II e della basilica di San Pietro, individuati in una rivendita situata in via Filippo Turati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno segnalato in via amministrativa alla locale Camera di Commercio una persona di nazionalità cinese per la violazione del c.d. “Codice del Consumo”.

È il risultato di un piano straordinario di controlli attuato dalle fiamme gialle romane, in vista del vicino “Giubileo 2025-Pellegrini di speranza”, che ha portato al sequestro di bracciali, rosari, portachiavi, crocifissi e posaceneri sprovvisti delle indicazioni minime in lingua italiana, in violazione della normativa comunitaria e nazionale e quindi potenzialmente pericolosi per la salute.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo predisposto dalla Guardia di Finanza di Roma a salvaguardia dell’economia legale, della sicurezza e della salute dei cittadini.