GDF – GUARDIA DI FINANZA / ROMA * «ABUSIVISMO FINANZIARIO E AUTORICICLAGGIO NEL SETTORE DELLE CRIPTOVALUTE, TRE ARRESTI E SEQUESTRI PER 900 MILA EURO»

07.33 - giovedì 24 ottobre 2024

Al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito per la rilevanza dei fatti, nel rispetto dei diritti degli indagati e dei terzi coinvolti, si comunica che su delega della Procura della Repubblica di Roma, finanzieri del Comando Provinciale Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 soggetti indagati, a vario titolo e in concorso tra loro, per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata ad abusivismo finanziario, riciclaggio, autoriciclaggio e reati tributari.

Oltre alla misura personale, nei confronti dei 3 indagati è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni e altre utilità fino alla concorrenza del profitto dei reati pari a oltre 900 mila euro.

Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma hanno consentito di individuare l’esistenza di una struttura organizzativa criminale che avrebbe esercitato abusivamente on line l’attività di intermediazi