GDF – GUARDIA DI FINANZA / PESCARA * STAGIONE ESTIVA: « POTENZIATO IL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, CON OTTO ALLIEVI MARESCIALLI»

08.01 - venerdì 16 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Potenziati i servizi di vigilanza delle Fiamme Gialle per il controllo economico del territorio, nell’ambito del piano d’azione “PLAY THE GAME” predisposto dal Comando Provinciale di Pescara anche per questa stagione estiva: impiegati, infatti, nel mese di agosto, in concomitanza con il maggior afflusso dei turisti nel capoluogo adriatico, nuovi otto finanzieri, allievi marescialli, del 94° corso “Dodecanneso II”, attualmente in fase di formazione presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti di L’Aquila.

Rafforzamento a tutto tondo del presidio di sicurezza e legalità economico-finanziaria che il Comandante Provinciale, Col. t.ST Antonio Caputo, ha illustrato il giorno di Ferragosto, in occasione della visita del Prefetto di Pescara Flavio Ferdani e del Sindaco Carlo Masci alla sala operativa della Guardia di Finanza; presenti anche il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale, Ten. Col. Salvatore Vaporieri e gli otto rinforzi. Nell’occasione, sono state trasmesse in diretta le immagini dell’affollato litorale, riprese dall’elicottero AW139 Augusta della Sezione Aerea di Pescara, in volo per garantire anche dall’alto il costante monitoraggio della costa.

La visita si è conclusa con un particolare saluto ai giovani finanzieri, che le Autorità hanno ringraziato per il contributo fornito, formulando i migliori auspici per la futura carriera. Al riguardo, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, Col. t.ST Antonio Caputo, ha sottolineato che: “La stagione estiva è al culmine e per questo, proprio in queste settimane di maggiore afflusso turistico, le Fiamme Gialle pescaresi, a testa bassa, stanno assicurando la massima presenza ed impegno per far sì che tutti, cittadini e vacanzieri, possano trascorrere in tranquillità i giorni di festa. Per tale motivo” prosegue Caputo “anche questa estate, in linea di continuità con gli ultimi due anni, abbiamo messo in campo un dispositivo trasversale a tutti i settori della polizia economico-finanziaria per garantire il pieno ed effettivo esercizio dei diritti costituzionali tutelati.