GDF – GUARDIA DI FINANZA / NAPOLI * «CIRCOLAVA IN AUTO CON PISTOLA PRONTA ALL’USO, ARRESTATO 36ENNE»

07.19 - giovedì 21 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nei giorni scorsi, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno arrestato una persona, a Boscoreale (NA), sorpresa a circolare con una pistola non denunciata, con matricola modificata per non identificarne la provenienza, con cartuccia camerata e pronta all’uso. In particolare, una pattuglia di baschi verdi del Gruppo Torre Annunziata, nell’ambito del controllo economico del territorio, in orario notturno, ha fermato l’autovettura con alla guida il soggetto, risultato in possesso dell’arma, portata all’altezza della cintura e celata tra gli indumenti.

Nel corso della perquisizione personale sono stati rinvenuti anche oltre 1.000 euro in contanti, presumibilmente provento di attività illecita. La pistola, una “Beretta” mod. 950B – calibro 22, unitamente al proiettile e al denaro contante, è stata sottoposta a sequestro.

Il soggetto – 36enne residente a Lauro (AV) ma di fatto domiciliato a Ottaviano (NA), gravato da numerosi precedenti di polizia per lesioni, appropriazione indebita, ricettazione e stalking – è stato tratto in arresto per detenzione abusiva di armi e condotto, su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, presso la Casa Circondariale di Poggioreale.

Il territorio oplontino, peraltro, non è nuovo alla recrudescenza dell’uso delle armi. Nello scorso mese, gli stessi finanzieri hanno sottoposto a sequestro 2 fucili e 35 cartucce, rinvenuti lungo una via del Comune di Trecase (NA), all’interno un tubo in metallo abilmente occultato in un canale di scarico di acqua piovana.

I fucili, rispettivamente modelli “Benelli” e “Breda”, perfettamente funzionanti, nonché il relativo munizionamento, sono stati tempestivamente posti sotto sequestro.