GDF – GUARDIA DI FINANZA / LATINA * TRAFFICO DROGA: «SEQUESTRATI 7 CHILOGRAMMI DI HASHISH, ARRESTATA UNA PERSONA»

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, a seguito di una mirata intensificazione del controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e alla repressione della detenzione e dello spaccio di stupefacenti, hanno individuato e sequestrato oltre 7 kilogrammi di hashish a un soggetto, italiano, residente a Sezze, poi tratto in arresto.

L’operazione è stata condotta dai finanzieri della Compagnia di Terracina che, in attuazione di appositi specifici servizi di contrasto alla criminalità comune e a seguito di mirata attività info-investigativa e di riscontri dinamici sul territorio, nell’ambito di una perquisizione domiciliare hanno rinvenuto la sostanza nella disponibilità del soggetto, oltre a bilancini da precisione e materiale da confezionamento, sottoponendo il tutto a sequestro

La persona è stata tradotta presso il carcere di Latina, la sua posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, e non può essere ritenuta colpevole fino al definitivo accertamento dei fatti con sentenza irrevocabile.

L’intervento delle Fiamme Gialle sottolinea ulteriormente la forte vocazione sociale del Corpo che, oltre a garantire l’azione tipica di

polizia economico finanziaria, si pone a tutela della parte “sana” della società e dell’intera collettività, scendendo in campo in prima linea nel contrastare fenomeni di particolare allarme sociale e pericolosità per la sicurezza pubblica e la salute anche dei più giovani, come il traffico illecito di sostanze stupefacenti.