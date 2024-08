GDF – GUARDIA DI FINANZA / FIRENZE * «GIRA PER LA CITTÀ CON MEZZO CHILO DI COCAINA E 50 MILA EURO, ARRESTATO»

I Finanzieri del Comando Provinciale Firenze, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, hanno sequestrato circa mezzo chilo di cocaina e denaro contante per un totale di € 49.750,00 e tratto in arrestato un soggetto italiano pluripregiudicato, accusato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In dettaglio, durante un turno di servizio di controllo del territorio nel Quartiere 5 della città, i Finanzieri della Compagnia Pronto Impiego procedevano a fermare e sottoporre a controllo un’autovettura, in quanto avevano notato dei comportamenti piuttosto anomali da parte del conducente.

L’intuito dei militari si rilevava più che fondato, infatti durante l’ispezione dei bagagli riposti nel portabagagli dell’auto, i finanzieri rinvenivano circa mezzo chilo di sostanza stupefacente di tipo cocaina e denaro contante pari a € 49.750,00. Il soggetto veniva, quindi, tratto in arresto e associato alla Casa Circondariale di Firenze-Sollicciano a disposizione dell’A.G., mentre la droga e il denaro, considerato provento illecito dell’attività criminale, venivano sottoposti a sequestro. Il procedimento è attualmente pendente nella fase delle indagini preliminari e l’effettiva responsabilità della persona indagata, in uno con la fondatezza dell’ipotesi d’accusa mossa a suo carico, sarà vagliata nel corso del successivo processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in favore delle persone sottoposte ad indagini.

L’attività d’iniziativa eseguita dalla Guardia di Finanza di Firenze testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle nel controllo economico del territorio e nella prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, con il duplice intento di tutelare la salute della comunità e minare una delle principali forme di finanziamento della criminalità organizzata presenti nello specifico contesto territoriale toscano.