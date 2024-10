GDF – GUARDIA DI FINANZA / CATANIA * «CONTRASTO FRODI IVA E ACCISE SU PRODOTTI ENERGETICI, 15 INDAGATI»

07.07 - giovedì 17 ottobre 2024

Nell’ambito di indagini coordinate dalla locale Procura, 45 finanzieri del Comando Provinciale di Catania, con la collaborazione di funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale VII Sicilia/Gruppo Operativo Regionale Antifrode e Ufficio delle Dogane etneo stanno dando esecuzione, nelle Province di Catania, Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Ragusa, ai provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale con cui sono state disposte misure cautelari personali e reali nei confronti di 15 soggetti, a vario titolo indagati per associazione a delinquere, sottrazione fraudolenta all’accertamento e al pagamento delle accise su prodotti energetici, emissione di fatture per operazioni inesistenti, frode in commercio e autoriciclaggio.