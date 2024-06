GDF – GUARDIA DI FINANZA / CATANIA * CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ: «OPERAZIONE ANTI-MAFIA, 16 LE PERSONE ARRESTATE»

07.08 - mercoledì 12 giugno 2024

Dalle prime ore della mattinata odierna, i Finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catania e i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ragusa stanno dando esecuzione ad un’ordinanza emessa dal GIP presso il Tribunale di Catania, su conforme richiesta della Procura Distrettuale Antimafia etnea, di applicazione di una misura cautelare in carcere nei confronti di 16 persone indagate per associazione a delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, tentato omicidio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, operanti tra le province di Ragusa e Catania.

I particolari verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 odierne presso i locali del Tribunale di Catania di via XX Settembre, n. 51, Catania. Le SS.LL. sono invitate a parteciparvi.