GDF – GUARDIA DI FINANZA / BOLZANO * « STRANIERO TROVATO CON 260 GRAMMI DI COCAINA, ARRESTATO »

12.09 - venerdì 3 maggio 2024

Un cittadino straniero con piccoli precedenti è stato arrestato nella notte dalla Guardia di finanza di Bolzano, per detenzione di un consistente quantitativo di cocaina. L’uomo, regolare nel territorio dello Stato e residente in un comune della provincia, è stato sottoposto ad un ordinario controllo mentre, alla guida del proprio furgone, lasciata l’A22, si dirigeva verso il centro di Bressanone.

Al casello, una pattuglia delle Fiamme Gialle impegnata nel controllo economico del territorio ha intimato l’alt al mezzo. Ad insospettire i militari la circostanza che si trattasse di un veicolo commerciale, normalmente adibito al trasporto di merci, che tuttavia circolava a tarda ora.

L’autista ha riferito ai finanzieri di essere il titolare di un’impresa di pulizie e che era in procinto di recarsi al lavoro; nel vano posteriore, tuttavia, i militari non hanno trovato alcuna traccia di materiali o attrezzature da lavoro. Tale circostanza ed il nervosismo palesato alla vista del cane anti droga hanno indotto ad un controllo più accurato.

A tal punto, il cittadino straniero ha rivelato di aver occultato alcune dosi di cocaina, detenute per uso personale, all’interno dello sterzo dal quale, in effetti, i finanzieri hanno recuperato 3 piccoli involucri, contenenti poco meno di quindici grammi di droga.

Quell’intento collaborativo si è rivelato, poco dopo, solo un espediente per evitare che i militari approfondissero le ricerche, tentativo, tuttavia, vanificato dal fiuto di Gabbo, il pastore tedesco antidroga in forza al Gruppo Bolzano che, fatto avvicinare al mezzo, ha iniziato nervosamente a raspare con le zampe sullo sportello del lato guidatore.

Qui, in un’intercapedine ricavata tra la lamiera e il pannello interno, è stato rinvenuto un intero panetto di cocaina, del peso complessivo di circa 260 grammi.

Per l’uomo, nei cui confronti vige la presunzione di innocenza fino a pronuncia definitiva, è scattato dunque l’arresto.