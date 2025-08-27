GDF – GUARDIA DI FINANZA / BOLZANO: OPERAZIONE “ECLISSI SOLARE”: «SETTORE FOTOVOLTAICO, NOTIFICATI GLI INVITI A DEDURRE A 19 PERSONE PER PRESUNTO DANNO ALL’ERARIO DA 18 MILIONI»

10.02 - mercoledì 27 agosto 2025

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Bolzano hanno notificato un invito a dedurre, emesso dalla Procura Regionale della Corte dei Conti – sede di Bolzano, nei confronti di 19 persone, accusate di avere cagionato un danno all’erario per circa 18 milioni di euro.

Il provvedimento della magistratura contabile è stato emesso nell’ambito dell’operazione “Eclissi solare”, condotta dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Silandro.

Al centro dell’indagine la realizzazione di impianti fotovoltaici nei comuni di Silandro e Prato allo Stelvio ed il correlato conseguimento di incentivi statali connessi agli investimenti in materia di energie rinnovabili, erogati dal GSE (Gestore Servizi Energetici), società pubblica con il compito di promuovere, anche mediante incentivazioni, la sostenibilità ambientale, il ricorso a fonti rinnovabili e l’efficienza energetica.

Gli approfondimenti investigativi eseguiti dai finanzieri venostani hanno portato all’individuazione di 9 parchi solari, costruiti su altrettanti immobili e riconducibili a quattro famiglie del posto e a due società che, tuttavia, sulla carta risultavano frazionati in ben 44 distinti piccoli impianti, ciascuno di potenza inferiore a 50 kilowatt.

Tale stratagemma ha consentito di dissimulare l’unitarietà di veri e propri progetti industriali asserviti a finalità imprenditoriali, facendo apparire quegli impianti (la cui potenza effettiva, in alcuni casi, è risultata pari ad oltre 500 kilowatt) come realizzati da piccoli nuclei familiari per soddisfare esigenze di tipo domestico.

Per far ciò, la formale proprietà di ciascun impianto è stata ricondotta a compiacenti prestanome, per lo più familiari degli ideatori della frode, tutti chiamati a rispondere, a titolo di dolo, delle condotte contestate dalla Procura contabile.

Scopo del frazionamento abusivo era quello di eludere le norme che disciplinano la realizzazione degli impianti di potenza nominale superiore ai 50 chilowatt, così da accedere a incentivi più favorevoli rispetto a quelli riconosciuti per la realizzazione e la messa in esercizio di impianti industriali, beneficiare di procedure autorizzative meno complesse ed evitare di dover prestare sostanziose cauzioni, a garanzia della messa in esercizio dei parchi solari, non dovute in ipotesi di piccoli impianti.

Decisivi per l’accertamento dei fatti, oltre ai riscontri documentali dei finanzieri di Silandro, anche i sorvoli della Sezione Aerea del Comando Provinciale Bolzano, che ha eseguito rilievi fotografici dall’alto dei siti di impianto, dai quali è emerso in modo chiaro come gli impianti fossero solo 9 (non 44, appunto), tutti costruiti sui tetti di capannoni industriali e come, dunque, il frazionamento fosse solo simulato.

I destinatari dell’invito a dedurre, che vale anche come invito al pagamento delle somme percepite indebitamente, hanno ora 45 giorni per presentare memorie, produrre documentazione e chiedere di essere ascoltati, prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio.

L’attività condotta dalla Guardia di Finanza testimonia come resti sempre alta l’attenzione e continuo l’impegno per verificare il corretto impiego dei fondi pubblici, per evitare che lo sperpero o l’illecita apprensione di risorse destinate agli investimenti freni lo sviluppo del Paese.