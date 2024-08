GDF – GUARDIA DI FINANZA / BOLZANO * «GIRA IN CITTÀ ARMATO DI MACHETE E COLTELLO, FERMATO UN NIGERIANO»

14.18 - venerdì 16 agosto 2024

Nel primo pomeriggio del ferragosto, una delle pattuglie della Guardia di Finanza, predisposte dal Comando Provinciale di Bolzano per garantire la sicurezza anche nei giorni festivi, mentre transitava nel centro di Bolzano è stata fermata da un cittadino che segnalava la presenza di un uomo intento ad aggirarsi armato di un vistoso machete. Immediatamente i militari si sono messi alla ricerca dell’uomo armato che rappresentava una minaccia per la sicurezza della cittadinanza. Individuato dopo brevissimo tempo gli si sono parati davanti e gli hanno intimato di fermarsi e lasciar cadere il machete.

Vista la situazione potenzialmente pericolosa e per garantire la sicurezza dell’operazione, i militari hanno estratto il TASER in dotazione. La vista dell’arma, altamente dissuasiva, ha consentito di guadagnare la sicurezza dello scenario senza dover ricorrere ad altri strumenti più lesivi. L’uomo, rivelatosi poi essere un cittadino nigeriano in attesa di riconoscimento della protezione internazionale, è stato disarmato e condotto presso la locale sede della Guardia di Finanza per gli adempimenti di legge.