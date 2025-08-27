GDF – GUARDIA DI FINANZA / BENEVENTO * CONTRASTO AL TRAFFICO DI STUPEFACENTI: «SEQUESTRATA COCAINA, MARIJUANA E HASHISH»

11.39 - mercoledì 27 agosto 2025

Nel corso dei servizi d’istituto finalizzati alla repressione dei traffici illeciti, finanzieri del Comando Provinciale di Benevento, con l’ausilio di unità cinofile del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, hanno intensificato i controlli sul territorio del capoluogo e della provincia di Benevento, nel fine settimana e in occasione di eventi musicali.

Nello specifico, militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento, del Gruppo di Benevento e delle dipendenti Tenenze di Solopaca e Montesarchio, attraverso pattuglie coordinate presenti sulle strade del capoluogo sannita ed in provincia, anche con equipaggi in borghese, hanno sottoposto a controllo numerosi soggetti, quattro dei quali trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari della Tenenza di Montesarchio hanno sottoposto a sequestro lungo la statale Appia, all’altezza di Paolisi, 1 grammo di hashish rinvenuto al seguito di un cittadino italiano. Il giorno successivo, presso il Rione Libertà di Benevento, in via Silvio Pellico, i militari del Gruppo di Benevento, durante un turno di servizio a disposizione del numero di pubblica utilità “117”, hanno sorpreso un uomo che, alla vista dei militari in auto a bordo dell’autovettura con i colori d’istituto, si è disfatto di circa 12 grammi di marijuana. Grazie alla prontezza e tempestività dei militari, il predetto è stato fermato e segnalato alla Prefettura e contestualmente sequestrata la sostanza stupefacente. Nella stessa giornata, a Benevento, in via Bonazzi, i finanzieri del Gruppo hanno sequestrato a un soggetto italiano circa 3 grammi di hashish. Infine, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Benevento hanno sottoposto a sequestro 1 grammo di cocaina a Benevento nei confronti di un soggetto italiano.

I detentori della sostanza stupefacente sono stati segnalati alla Prefettura di Benevento. Le operazioni effettuate testimoniano l’attenzione della Guardia di Finanza nel contrasto ai traffici illeciti, a tutela della legalità e della sicurezza della collettività.