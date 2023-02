GDF – CAMPOBASSO * « FRODI SETTORE AUTOVEICOLI, CONSTATATI GUADAGNI NON DICHIARATI AL FISCO PER 6 MILIONI DI EURO »

08.37 - lunedì 27 febbraio 2023

Continua, l’impegno, della Guardia di Finanza di Campobasso, nel contrasto delle frodi nel settore degli autoveicoli. A seguito di apposita attività info-investigativa, nei confronti di società, operanti nel settore del commercio di autoveicoli, constatati cospicui guadagni, non dichiarati al Fisco, per oltre 6 milioni di euro. In molti casi, si è trattato di autovetture di provenienza estera.

Il contrasto a simili frodi è fondamentale per preservare le risorse dei bilanci pubblici, sia dello Stato, sia dell’Unione Europea, salvaguardare gli operatori economici onesti dalla concorrenza sleale delle imprese che evadono l’I.V.A. e i dazi doganali nonché per tutelare i Cittadini, altresì, da beni di dubbia provenienza e natura.

Nel 2022, ad esempio, le frodi I.V.A., constatate dalle Fiamme Gialle Campobassane, avevano superato i 20 milioni di euro.

Conseguentemente, la Guardia di Finanza è sempre attenta a quei fenomeni che costituiscono ostacolo alla crescita e alla realizzazione di un mercato pienamente concorrenziale, su cui basare lo sviluppo di una società più equa ed attenta ai bisogni di ciascuno ed è sempre presente per incrementare la “sicurezza percepita” nonché “leggere” lo scenario operativo di riferimento, per trarne ogni utile spunto nonché sempre in prima linea, vicino a chi ha bisogno, per fornire il proprio aiuto, anche con trasversalità di interventi, in quelle situazioni, nelle quali, è chiamata ad intervenire.