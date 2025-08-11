GARANTE DIRITTI PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE * PRECISAZIONI LANCIO AGENZIA AGI: «SU SUICIDI TREND IN CALO»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
Precisazioni del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale: su suicidi trend in calo.
In riferimento a quanto riportato oggi dall’Agenzia AGI, che riprendendo i dati pubblicati dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (GNPL), titola la notizia con un presunto “allarme” del Garante stesso in relazione al numero dei suicidi nelle carceri, si smentisce questa interpretazione, ed in linea con quanto rilevato dal Ministero della Giustizia, si precisa quanto segue.
Al 31 luglio 2025 si registra una diminuzione significativa del numero di suicidi nelle carceri italiane rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati, come riportati dallo stesso Report pubblicato, evidenziano: al 31 luglio del 2024 un totale di 58 suicidi, che scendono a 46 allo stesso periodo di quest’anno, con una riduzione quindi di 12 unità.
L’Avv. Irma Conti, componente del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, sottolinea: «Questa riduzione può rappresentare un possibile miglioramento delle condizioni detentive o dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate. Il trend, illustrato nel grafico n. 2 del Report, evidenzia in modo chiaro il divario tra i due anni».
Ogni altra interpretazione è, pertanto, fuorviante della realtà dei fatti.