GALATEO (VICEPRESIDENTE PROVINCIA BOLZANO) * SCUOLA – REPLICA A CHRISTIAN BIANCHI: «STIAMO LAVORANDO DA MESI, MEGLIO CHE OGNUNO IN GIUNTA PENSI ALLE PROPRIE DELEGHE»

14.07 - venerdì 23 agosto 2024

Scuola, Galateo: “Stiamo lavorando da mesi, meglio che ognuno in giunta pensi alle proprie deleghe”. “Un orologio funziona se ogni ingranaggio svolge il suo ruolo, al contrario si blocca se mettiamo un pezzo di ingranaggio in un posto che non è il suo. Sarebbe bene pertanto che ognuno in giunta si occupasse delle competenze che ha”. Con queste parole, il vicepresidente della Provincia, Marco Galateo, esprime tutta la sua irritazione in risposta al recente post social di Christian Bianchi giudicato un’entrata a gamba tesa in un ruolo non suo.

“Bene i consigli, ma le proposte non si fanno su Facebook” – continua Galateo – “ma attraverso i canali istituzionali competenti. Stiamo già lavorando da mesi su questi temi, e ogni intervento esterno che non rispetta i ruoli prestabiliti rischia di creare solo confusione e intralci al lavoro in corso”.

Galateo non lascia spazio a fraintendimenti: “Abbiamo già in programma e in agenda una serie di incontri con tecnici, dirigenti, docenti, sindacati e la consulta dei genitori per affrontare in maniera completa le questioni scolastiche. Da quando ci siamo insediati, il nostro impegno è stato costante e serio su questi temi.”

Il messaggio del vicepresidente è chiaro: “Invito tutti a concentrarsi sulle proprie competenze e a lasciare che chi ha la responsabilità di determinati settori faccia il proprio lavoro senza interferenze inutili.” Un richiamo deciso al rispetto delle competenze e delle responsabilità che non ammette repliche.

Marco Galateo