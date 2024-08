GALATEO (VICEPRESIDENTE PROVINCIA BOLZANO) * MISS ITALIA: «CONCORSO DI BELLEZZA, MA ANCHE DI VALORI AUTENTICI»

11.25 - giovedì 22 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Miss Italia, Galateo: concorso di bellezza ma anche di valori autentici. Miss Italia non è, e non è mai stato, un concorso che limita o riduce la donna al solo aspetto esteriore. Al contrario, esso rappresenta un’opportunità per le partecipanti di esprimere liberamente la propria personalità, intelligenza e talento, in un contesto che valorizza sì l’estetica, ma che non si limita ad essa. La bellezza, infatti, non è un concetto vuoto, bensì un’espressione dell’individualità e della cura di sé, che ogni donna ha il diritto di celebrare e valorizzare secondo i propri desideri e la propria visione di sé stessa.

Sotto la guida di Patrizia Mirigliani, patron della manifestazione, e con l’impegno di Sonia Leonardi, responsabile di Miss Italia in Trentino Alto Adige, il concorso continua a promuovere un ideale di donna che valorizza non solo l’estetica, ma anche l’autenticità e i valori morali. La partecipazione a Miss Italia, peraltro, è una scelta consapevole e volontaria, che permette a ogni concorrente di determinarsi e di mettersi alla prova, sia sul piano personale che professionale. In un mondo che spesso cerca di limitare le donne a ruoli predefiniti, Miss Italia offre uno spazio in cui l’autodeterminazione si manifesta anche attraverso l’espressione della bellezza, senza mai dimenticare i valori di rispetto, dignità e autenticità.

Miss Italia non promuove un’immagine della donna irrealistica, ma al contrario, il concorso ha sempre adottato rigidi criteri di selezione che vanno ben oltre l’aspetto esteriore. Vengono esclusi, ad esempio, comportamenti e atteggiamenti non consoni, sottolineando così l’importanza di valori morali quali l’etica, la correttezza e il rispetto per sé e per gli altri.

Miss Italia si propone quindi come un palcoscenico per donne che non solo rappresentano la bellezza, ma che incarnano anche principi di integrità e responsabilità. Questo concorso celebra la donna nella sua interezza, riconoscendo che l’estetica è solo una delle molteplici dimensioni della sua identità.

La manifestazione, vogliamo ricordarlo, ha attraversato decenni di storia d’Italia, adattandosi ai cambiamenti sociali e culturali, ma continua a rappresentare una piattaforma per il dialogo, per il confronto e per la valorizzazione della donna in tutte le sue forme.

Lo ha detto il Vicepresidente della Provincia di Bolzano Marco Galateo.