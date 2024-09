GALATEO (VICEPRESIDENTE PAB) * REPLICA A NICOLINI (M5S): «ABBANDONO SCOLASTICO, IL CONSIGLIERE CONFONDE RUOLI E DATI»

12.34 - martedì 24 settembre 2024

Nota Galateo: chiarimenti e precisazioni, Nicolini confonde ruoli e dati. Apprendiamo alcune dichiarazioni alquanto inesatte rilasciate dall’esponente dei 5 Stelle Diego Nicolini e riteniamo opportuno fornire alcune precisazioni per chiarire le contraddizioni e le imprecisioni che emergono dall’errata analisi; in particolare riguardo alla gestione dei fondi europei e al coinvolgimento del personale scolastico nella prevenzione dell’abbandono scolastico.

Prima di tutto, occorre fare chiarezza sulla distinzione tra educatori (Youth Workers) e docenti. Si tratta di due figure professionali con competenze, formazione e obiettivi profondamente differenti. I docenti sono responsabili principalmente dell’insegnamento curriculare e della trasmissione delle competenze didattiche. Gli educatori (Youth Workers), svolgono un ruolo importante nel supportare lo sviluppo personale e sociale dei giovani, promuovendo attività educative in contesti non formali. Questo percorso nelle scuole è orientato a fornire un benessere complessivo ai giovani, in linea con le politiche giovanili europee e nazionali.

La Scuola Professionale Provinciale per le Professioni Sociali “E. Lévinas” di Bolzano ha recentemente introdotto un percorso formativo dedicato agli educatori, il quale è stato riconosciuto a livello nazionale ed europeo. Ci sono due percorsi disponibili: uno per chi ha già esperienza nel settore e un altro per chi desidera acquisire nuove competenze. Questo sviluppo è un chiaro segno dell’impegno della Provincia nel formare figure professionali adeguate a sostenere i giovani nel loro percorso di crescita.

Le affermazioni secondo cui l’Alto Adige sarebbe “rimasto indietro” nella gestione dei fondi destinati all’istruzione e alla prevenzione dell’abbandono scolastico mancano di fondamento. Come abbiamo già avuto modo di spiegare, Il tasso di abbandono scolastico nella scuola italiana per lo scorso anno si è ridotto a soli 3 allievi sotto i 16 anni, a fronte di numerosi progetti preventivi attuati, mirati a rafforzare le competenze individuali degli studenti e combattere la dispersione scolastica. È essenziale tenere conto della qualità delle soluzioni adottate, non solo della quantità dei fondi spesi. Le politiche di prevenzione promuovono una visione integrata che coinvolge sia l’ambito scolastico che quello sociale e culturale. Per quanto riguarda i Fondi sociali europei Interessante a riguardo quanto di seguito affermato dalla direttrice C. Weiler, dell’ufficio sociale europeo.

“Anche da un punto di vista delle risorse europee messe a disposizione si sottolinea come la lotta alla dispersione scolastica e l’aumento delle competenze chiave sia un intervento di rilevanza strategica del Programma FSE+ 2021- 2027 della Provincia autonoma di Bolzano proprio perché rappresenta un tema centrale del nostro territorio. Le iniziative introdotte saranno oggetto di valutazioni approfondite e indipendenti proprio per misurarne l’efficacia nel medio-lungo periodo. Di certo i dati riportati, oltre a necessitare approfondimento, non possono essere considerati un indicatore significativo per valutare le importanti risorse messe in campo. ” afferma la direttrice C. Weiler, ufficio fondo sociale europeo.

In merito ai risultati degli studenti, è necessario sottolineare che, sebbene vi siano difficoltà nel primo ciclo di istruzione con risultati inferiori alla media nazionale, vi è un progressivo miglioramento nel percorso scolastico, culminante in ottimi risultati agli esami di Stato.

I dati mostrano che, al termine del percorso quinquennale (5° superiore), gli studenti e le studentesse delle scuole italiane in Alto Adige raggiungono risultati uguali o superiori alla media nazionale. Gli ottimi risultati in inglese e tedesco sono di grande rilevanza in una provincia in cui il plurilinguismo rappresenta un valore aggiunto, permettendo agli studenti di acquisire competenze linguistiche fondamentali per la società contemporanea.

“invito a considerare con maggiore attenzione i dati disponibili, che devono essere costantemente aggiornati e interpretati correttamente. Approfondire la lettura dei dati è essenziale per avere una visione chiara e completa della situazione. I dati non sono semplici numeri, ma una finestra su realtà complesse che richiedono analisi attente per evitare conclusioni affrettate. „Così il Vicepresidente e assessore Marco Galateo.