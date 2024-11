GALATEO (VICEPRESIDENTE PAB) * QUESTORE BOLZANO: «ATTI INTIMIDAZIONE, SOLIDARIETÀ AL DOTTOR SARTORI ED ALLE FORZE DELL’ORDINE»

09.28 - lunedì 18 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Esprimo la nostra piena solidarietà al Questore di Bolzano, Paolo Sartori, e a tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine che egli rappresenta, in seguito all’ennesimo atto di intimidazione dal carattere profondamente antidemocratico e offensivo nei confronti dello Stato e delle Istituzioni.

Tali manifestazioni, riconducibili verosimilmente ad ambienti anarchici che disprezzano il dialogo civile e il rispetto delle regole, rappresentano un attacco non solo alla figura del Questore, ma a tutta la comunità democratica e ai valori su cui essa si fonda.

È fondamentale che da ogni parte politica, incluse le forze di sinistra, arrivi una condanna netta e inequivocabile a questi gesti vigliacchi e deplorevoli. Non si può restare in silenzio davanti ad azioni che mirano a minare la convivenza civile e il rispetto per chi quotidianamente si impegna per la sicurezza e il benessere collettivo.

Siamo certi che le Forze dell’Ordine continueranno a svolgere il loro lavoro con la professionalità e il senso del dovere che le contraddistingue, nonostante i tentativi di destabilizzazione che, con atti di questo genere, si tenta di portare avanti. Bolzano deve restare un territorio di legalità, rispetto e libertà, e tutti noi abbiamo il dovere di vigilare affinché tali principi non vengano mai messi in discussione. Lo ha detto il vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano Marco Galateo.