GALATEO (VICEPRESIDENTE PAB) * CONFINDUSTRIA: «NON CI FACCIAMO TIRARE LA GIACCA, RAPPRESENTIAMO TUTTI I CITTADINI E LE IMPRESE NON SINGOLI GRUPPI DI INTERESSE»

11.32 - venerdì 20 settembre 2024

Comunicato stampa: Galateo: “Non ci facciamo tirare la giacca da Confindustria, rappresentiamo tutti i cittadini e le imprese, non singoli gruppi di interesse”.

Confindustria e il suo Consiglio generale è stata tra le prime realtà che abbiamo incontrato subito dopo l’insediamento della Giunta Provinciale; vorrei ricordare a proposito le dichiarazioni del presidente Oberrauch a febbraio: “ Consideriamo la visione della Giunta provinciale di rendere l’Alto Adige sempre più un territorio caratterizzato da alta qualità della vita. Partiamo da una buona base, disponiamo di un sistema locale che funziona bene e questo è un presupposto fondamentale per lo sviluppo dell’economia”. In questi mesi si sono susseguiti molti appuntamenti con Confindustria, tra i quali il 30 maggio la partecipazione alla loro assemblea pubblica a cui si aggiungono i molti incontri con il Wirtschaftsring di cui Confindustria fa parte. Per il 2 ottobre abbiamo in agenda un appuntamento con il presidente Oberrauch, lo avremmo volentieri incontrato prima ma l’appuntamento è stato posticipato varie volte per indisponibilità dello stesso.

Pertanto, quanto apparso oggi sulla stampa lo troviamo quantomeno poco elegante. Forse Oberrauch confonde le sue esigenze personali/aziendali con quelle del mondo dell’industria in generale. Il nostro impegno è tangibile. Abbiamo portato le questioni e le esigenze dell’industria altoatesina ai massimi livelli, ci basta ricordare, il coinvolgimento dei Ministri Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida sul territorio ma anche del Viceministro all’economia Maurizio Leo in cui Confindustria era presente. Siamo intervenuti a New York e a Parigi per promuovere importanti settori locali all’estero e al momento ci stiamo occupando con grande attenzione alla questione del rinnovo della concessione delle aree delle acciaierie Valbruna su cui Confindustria non ha espresso parola. Mentre vorrei ricordare ad Oberrauch che digitalizzazione e decarbonizzazione pur non essendo mie competenze dirette, sono al centro dell’attenzione della giunta provinciale.

Stiamo portando un concreto sostegno al mondo dell’industria e ai grandi gruppi che garantiscono l’incremento del valore aggiunto per il PIL altoatesino e quindi entrate per le casse della Provincia, che ci permettono così di finanziare le manovre sociali e sanitarie. Preme anche ricordare che oggi le grandi aziende non possono più ignorare il problema dei loro dipendenti per quanto riguarda il costo della casa e della vita. Noi li abbiamo chiamati più volte ad avanzare proposte su queste tematiche, concordate con i rappresentanti dei lavoratori, ma le stiamo ancora aspettando con fiducia.

Sottolineiamo che in tutto questo, Confindustria ci pare poco attenta anche verso quelle tematiche che noi abbiamo sottoposto e che ignorandole non troveranno certo una soluzione. Respingiamo la valutazione secondo la quale noi non ci saremmo interessati alla gestione delle loro esigenze. Se il Presidente Oberrauch si aspettava favoritismi resterà deluso anche in futuro, perché noi lavoriamo per il bene comune, per aumentare il valore, la qualità delle imprese e del lavoro, al fine di incrementare i benefici e il benessere di tutta la popolazione. La Giunta Provinciale non si farà tirare per la giacca da gruppi di interesse. Noi lavoriamo e lavoreremo per le imprese dell’Alto Adige, tutte. Invitiamo anche le altre associazioni di categoria a lavorare in sinergia sulle grandi tematiche del mondo dell’impresa. Cosi il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico Marco Galateo.