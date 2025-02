GALATEO (VICEPRESIDENTE PAB) * “CASA MADE IN ITALY”: «INAUGURATA A BOLZANO DAL MINISTRO URSO, PUNTO DI RIFERIMENTO PER LE IMPRESE LOCALI»

16.53 - giovedì 27 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso ha inaugurato oggi a Bolzano la “Casa del Made in Italy”. La cerimonia di apertura si è tenuta nello storico palazzo delle Poste in piazza Parrocchia.

Il Vicepresidente della Provincia Autonoma di Bolzano e Assessore allo Sviluppo Economico, Marco Galateo, presente all’inaugurazione insieme al Ministro, ha sottolineato l’importanza di questa nuova struttura: “Questo ufficio, che una volta si occupava di servizi postali e telecomunicazioni, ora si trasforma in un punto di riferimento informativo sugli incentivi statali e di altre regioni per il nostro territorio e le sue imprese. L’amicizia e la collaborazione con il Ministro Urso sono di fondamentale importanza per garantire una sinergia efficace tra Governo e Provincia, pilastri dell’accordo di maggioranza in Giunta provinciale.

Il ministero lo apre perseguendo la sburocratizzazione dei processi, facilitando l’accesso agli incentivi disponibili e sostenendo le imprese, nella creazione di maggior valore aggiunto Anche a livello locale – conclude Galateo – stiamo lavorando anche in costante contatto con il Ministero sulla semplificazione , sulla capillare informazione e e sulla sburocratizzazione dei nostri procedimenti.