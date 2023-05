GALATEO (FDI) * TRASPORTI GRATIS FORZE ORDINE ALTO ADIGE: « BENE LA DECISIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE, ADESSO SERVE AVVISARE LE SOCIETÀ DI TRASPORTO »

14.27 - venerdì 5 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Trasporto gratuito per personale di Difesa e Forze dell’ordine – Bene la decisione della giunta provinciale di ratificare quanto chiesto con una mozione a firma di Marco Galateo, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, votata a gran maggioranza nel mese di aprile dall’aula legislativa, dopo un emendamento sottoscritto anche da Svp, Lega e Forza Italia, con cui si destineranno alloggi a canone calmierato per queste categorie, senza intaccare la disponibilità degli alloggi Ipes per gli altri cittadini.

I tempi rapidissimi della presa d’atto in giunta provinciale denotano l’importanza e l’urgenza del provvedimento proposto dal partito di Giorgia Meloni, che per primo aveva raccolto le istanze dei sindacati del personale in divisa, ma anche del sentimento comune condiviso unito dal senso di sicurezza che si percepisce quando su un mezzo pubblico si vede una divisa dello Stato. L’effetto di deterrenza infatti è scientifico, per questo il provvedimento non va visto come un privilegio del personale di difesa e forze dell’ordine, ma piuttosto come servizio ulteriore che questi fanno, viaggiando su mezzi pubblici in uniforme, garantendo con la propria presenza la sicurezza di passeggeri e autisti. Queste due misure rispondono all’esigenza di un maggior controllo del territorio, da tempo segnalato dalle autorità stesse.

“Ora però”, scrive in una nota il consigliere Galateo “si attivino subito le procedure di attuazione per renderlo noto al personale delle società di trasporto locale che fino ad oggi, sta emettendo ancora le sanzioni”. Ricordiamo che il traporto gratuito delle forze dell’ordine e difesa è previsto da una legge dello Stato del 2010 e che, quindi, l’Alto Adige rischiava di costituire una specialità al contrario nell’attività di prevenzione dei reati.