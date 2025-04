GALATEO (FDI) * SUDTIROL NEWS: «IPOTIZZATA LA MORTE DI GIORGIA MELONI, CHI SOGNA DI VEDERLA “FUORI GIOCO” DOVRÀ FARSENE UNA RAGIONE»

16.39 - martedì 29 aprile 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – ///

Vogliamo tranquillizzare tutti, amici e – soprattutto – nemici: Giorgia Meloni sta benissimo, gode di ottima salute, ed è più determinata che mai. Fatti i dovuti scongiuri, continuerà a guidare l’Italia con quella forza, quel coraggio e quella lucidità che hanno già cambiato il volto della nostra nazione, dell’Europa e degli equilibri mondiali.

Chi sogna di vederla “fuori gioco” dovrà farsene una ragione: la Presidente del Consiglio è più viva, energica e combattiva che mai. E, visti i risultati, lo sarà ancora a lungo, con buona pace di chi ipotizza un destino diverso.

Inutile girarci attorno: siamo davanti all’ennesimo esempio di giornalismo che raschia il fondo del barile.

Non riuscendo a contrastarla da viva, certa stampa – Südtirol News, in questo caso (questo il link https://www.suedtirolnews.it/italien/waere-italien-auf-den-tod-von-giorgia-meloni-vorbereitet ) – si abbandona a fantasie da romanzo nero, immaginando scenari apocalittici dopo una sua ipotetica scomparsa. Che tristezza. E anche che comicità involontaria.

In altre parole: non sapete come batterla? Allora provate a “sognarla” fuori scena. Ma attenzione: anche nei vostri deliri più cupi riuscite soltanto a confermare quanto l’Italia oggi abbia bisogno di una guida solida come Giorgia Meloni. Senza di lei, lo ammettete voi stessi, per la Nazione sarebbe il caos. Un assist clamoroso, che ci teniamo stretto. Altro che defunta: Giorgia oggi è più vincente che mai.

Perciò, paradossalmente, ci tocca dire grazie: pensando di screditarla, certi “profeti di sventura” finiscono per certificare – senza volerlo – quanto Giorgia Meloni sia oggi il perno irrinunciabile della stabilità italiana. Il cattivo gusto si commenta da solo.

Giorgia Meloni, invece, continua a commentarsi coi fatti: con il suo lavoro, il suo coraggio e la fiducia che milioni di italiani ogni giorno le rinnovano. Alla faccia dei menagrami: lunga vita a Giorgia Meloni, e lunga vita a un’Italia che si rialza, cammina a testa alta e sa distinguere chi costruisce da chi avvelena.