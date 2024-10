GALATEO (FDI) * SICUREZZA: «VIOLENZA SESSUALE A BOLZANO, CARCERE DURO ED ESPULSIONE PER CHI SI MACCHIA DI QUESTO REATO»

14.07 - lunedì 28 ottobre 2024

Violenza sessuale a Bolzano, un grido d’allarme sulla sicurezza, Galateo (FdI): “carcere duro e espulsione per chi si macchia di questo genere di reati”. L’aggressione subita da una ragazza di appena quattordici anni alla fermata dell’autobus a Casanova rappresenta una ferita profonda per la nostra comunità, un episodio che colpisce profondamente la coscienza di ogni cittadino: quella ragazza poteva essere la figlia o la sorella di ognuno di noi.

Nell’esprimere la nostra piena solidarietà’ e vicinanza alla giovane vittima e alla sua famiglia, rivolgiamo il nostro ringraziamento alle Forze dell’Ordine che sono prontamente intervenute ed hanno immediatamente identificato e fermato il responsabile dell’odioso atto e al Questore di Bolzano Paolo Sartori che ha provveduto alla revoca immediata del permesso di Soggiorno al pakistano autore dell’insana violenza per il quale è stata richiesta l’espulsione dal territorio italiano.

Questa aggressione solleva però un’esigenza di giustizia che non può essere trascurata: chi commette reati così odiosi deve affrontare pene severe e, se straniero, una volta espiata fare ritorno al proprio Paese di origine. Non c’è spazio per compromessi: serve una linea ferma e un impegno costante, che faccia sentire i cittadini tutelati e al sicuro.

Quando si verificano episodi di tale gravità, ci si chiede se non sia il momento di rendere più severi i criteri per la concessione dei permessi di soggiorno, valutando attentamente anche il livello di integrazione dei richiedenti. Le culture che non riconoscono alla donna pari dignità e rispetto risultano infatti incompatibili con i valori fondamentali della nostra società. “Domani alle 18:00 parteciperò anch’io alla manifestazione di liberi cittadini organizzata da Francesco Mafrici in via Emeri in prossimità del supermercato vicino al quale si sono consumati i fatti”, così in una stampa il Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Marco Galateo.

*

Marco Galateo

Presidente provinciale

Fratelli d’Italia