GALATEO (FDI) – PROPOSTA MOZIONE * CARNE SINTETICA: « ABBIAMO PORTATO IL TEMA IN CONSIGLIO PROVINCIALE A BOLZANO, DISPOSTI A RAGIONARE SUL TESTO »

16.53 - mercoledì 5 luglio 2023

CARNE SINTETICA: GALATEO (FDI), “PROPOSTA MOZIONE. SÌ A DIALOGO, NO AD ACCANTONARE PRINCIPIO”.

“Il tema della carne sintetica riguarda due aspetti importanti della nostra vita. Il primo si riferisce alla nostra salute. Non sappiamo ad oggi cosa succede al corpo umano quando mangia cibi sintetici per tanto tempo. Pertanto, prima di introdurli nel mercato, cerchiamo di approfondire questo argomento. Il secondo comprende il lato economico, che non è da sottovalutare. Perché la produzione oggi degli allevatori e dei coltivatori permette di mantenere un rapporto naturale con la nostra alimentazione, anche economicamente sostenibile. Le carni sintetiche invece finirebbero per arricchire le grandi multinazionali del settore alimentare nel mondo, togliendo al territorio grandi risorse economiche. E’ un tema affrontato dal Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida. Abbiamo portato lo stesso tema in Consiglio Provinciale a Bolzano. Siamo disposti a ragionare sul testo per trovare delle formule “larghe” per farlo passare. Non siamo disponibili però a mettere in discussione questo principio” – E’ quanto ha affermato Marco Galateo, Capogruppo di FDI in Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e Regione Trentino Alto Adige