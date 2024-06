GALATEO (FDI) * NEW YORK – SUMMER FANCY FOOD: «LA CUCINA ALTOATESINA NELLA CANDIDATURA DEI PRODOTTI ITALIANI COME PATRIMONIO IMMATERIALE UNESCO»

12.47 - lunedì 24 giugno 2024

USA – New York – 20 anni di Speck IGP Alto Adige in America celebrati alla Fancy Food. Il vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano e assessore allo Sviluppo economico Marco Galateo: “Anche la cucina altoatesina rientra nella candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale Unesco” – Il Ministro Lollobrigida all’evento del Consorzio Speck Igp Alto Adige.

Il Vicepresidente della Provincia di Bolzano e Assessore allo Sviluppo Economico, Marco Galateo, in visita ufficiale di due giorni a New York alla Fancy Food, insieme ad ICE (Istituto commercio estero) la più importante fiera dedicata al settore alimentare negli Stati Uniti, per celebrare insieme nello stand del consorzio Speck Igp Alto Adige i primi 20 anni di mercato statunitense per il tipico prodotto locale. Alla presenza del Ministro all’Agricoltura e alla sovranità alimentare e forestale Francesco Lollobrigida sono stati premiati con una targa commemorativa da parte della Provincia di Bolzano, il primo importatore di speck negli Usa e il titolare del primo negozio di alimentari che ha acquistato nel 2004 la prima baffa di speck Lou di Palo e Cesare Gallo. Per il ministro Lollobrigida” L’Italia fa sistema cercando di produrre le sue eccellenze ed esportandole. Così si ottengono due risultati: si rafforza la ricchezza del nostro Paese e dei nostri imprenditori e facciamo anche il bene del pianeta portando benessere. Gli Stati Uniti son un mercato straordinariamente importante per noi, il primo dopo l’UE”.

L’obiettivo del viaggio è quello di rafforzare le relazioni economiche e culturali tra l’Alto Adige e gli Stati Uniti, essendo questo un mercato strategico per la nostra economia secondo i dati elaborati dalla Camera di Commercio di Bolzano e da Idm, non solo per i prodotti alimentari altoatesini, ma anche per lo sviluppo di aziende di altri settori quali quello delle tecnologie e dei macchinari industriali. Per citare solo alcuni esempi, sono già presenti negli USA stabilimenti di Loacker, Leitner, Alpitronic, Rothoblaas, Acciaierie Valbruna.

Uno degli obiettivi principali della missione di lavoro è il potenziamento del PIL dell’Alto Adige attraverso lo sviluppo dell’export e la promozione delle eccellenze del territorio altoatesino. L’assessore Galateo ambasciatore dei prodotti dell’Alto-Adige e promotore della cucina italiana come patrimonio Unesco. L’accento viene posto sulla qualità e sull’autenticità dei prodotti locali, che rappresentano un valore aggiunto sul mercato internazionale. La permanenza a New York, del Vicepresidente Galateo vede una serie di incontri con imprenditori e dirigenti aziendali per discutere potenziali partnership e progetti comuni. La visita prevede anche un focus sulla formazione e sull’educazione per sviluppare programmi di scambio e formazione per gli studenti altoatesini delle scuole alberghiere.