GALATEO (FDI) – MOZIONE * SANITÀ: « PATENTINO BILINGUISMO, CHIEDIAMO LA DEROGA ANCHE PER IL PERSONALE INFERMIERISTICO »

14.25 - venerdì 24 febbraio 2023

Fratelli d’Italia ha presentato una mozione per invitare la Giunta provinciale a prevedere, anche per gli infermieri come già fatto per i medici, più tempo per ottenere il patentino di bilinguismo. Spiega Marco Galateo, esponente del partito di Giorgia Meloni: “abbiamo proposto una mozione secondo noi di buon senso che prevede la deroga per il personale infermieristico per la certificazione linguistica come già è stato previsto per i medici.

Prima di una nostra proposta dell’anno scorso, ai medici ospedalieri venivano dati cinque anni di tempo per conseguire il patentino, mentre per i medici di medicina generale, i medici di base, la deroga prevista era solo di tre anni. Avevamo chiesto ed ottenuto di prolungare quel periodo, ed oggi analogamente chiediamo la stessa deroga anche per il personale infermieristico.

Nel 2019 in Alto Adige sono stati tolti 100 posti letto in ospedale proprio a causa della carenza di questa categoria professionale, nei prossimi anni secondo una nostra stima mancheranno in provincia di Bolzano oltre 400 unità infermieristiche . Servono soluzioni immediate, per poter garantire un adeguato livello assistenziale nelle strutture sanitarie del territorio. La nostra proposta, se accolta, renderebbe più attrattivo al personale infermieristico di altre regioni venire a lavorare e a vivere in Alto Adige”.

La mozione, che sarà discussa tra l’otto ed il nove marzo durante la prossima sessione di lavori del Consiglio provinciale, chiede alla Giunta provinciale di prevedere, in analogia con quanto fatto per il personale medico, un lasso di tempo più ampio anche per il personale infermieristico per ottenere la certificazione linguistica rispetto a quanto oggi previsto dalla normativa vigente.

*

Consigliere provinciale Marco Galateo

Gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia