GALATEO (FDI) * MERANO – DANNEGGIAMENTO SCUOLA MEDIA SEGANTINI: « IL COMUNE BEFFATO DA BANDA DI VANDALI, MIA INTERROGAZIONE »

14.38 - lunedì 3 aprile 2023

Nuovo vandalismo alla Segantini interrogazione urgente di Galateo (FdI) in Provincia. Il Comune di Merano beffato da una banda di vandali. Per la seconda volta in poche settimane l’edificio della scuola media Segantini di Merano è stato oggetto di un pesante danneggiamento. Come già accaduto alcuni giorni fa, ignoti criminali (perché questo è il termine giusto) sono entrati nella scuola ed hanno aperto una manichetta antincendio allagando nuovamente l’istituto scolastico. I danni sono ingenti. La mancanza di provvedimenti da parte della giunta comunale ha sollevato le critiche di Fratelli d’Italia, il cui consigliere provinciale Marco Galateo stamattina, appena avuto notizia del nuovo vandalismo, si è recato sul posto per un sopralluogo assieme alla consigliera comunale Paola Zampieri.

Galateo ha espresso indignazione per la situazione: “La giunta comunale ha sottovalutato la questione e non ha preso alcun provvedimento. Com’è possibile che dopo il primo episodio, non si siano prese le opportune misure per impedire una nuova intrusione?” – chiede l’esponente di Fratelli d’Italia che girerà i propri dubbi al Presidente della Provincia con una interrogazione urgente. Nell’interpellanza il consigliere chiederà anche se la Provincia o il Comune di Merano intenderanno costituirsi parte civile in caso di processi penali a carico di responsabili di episodi di vandalismo e danneggiamenti e soprattutto quale sia il parere dell’assessore provinciale al sociale, perché gli episodi delle ultime settimane sembrano conclamare il fallimento delle politiche sociali della Provincia degli ultimi anni.

La consigliera Paola Zampieri ricorda anche che solo la settimana scorsa il consiglio comunale della città del Passirio aveva respinto una art.29 presentato da Fratelli d’Italia, ovvero la trattazione di un argomento urgente non previsto nell’ordine del giorno del Consiglio comunale, che chiedeva di discutere della situazione che negli ultimi mesi si è venuta a creare a Merano con episodi continui di vandalismi e microcriminalità. Vetri della auto mandate in frantumi, autobus presi a sassate, anziani accerchiati da baby-gang.

“Se questi per la Giunta non sono argomenti urgenti – tuona la rappresentante meranese del partito di Giorgia Meloni – ci si chiede in che mondo vivano? Quanto è successo è inaccettabile, ma lo è ancora di più l’immobilismo del Comune.”

Galateo dal canto suo pone l’accento sulla necessità che le amministrazioni comunali si attivino – di concerto con le forze dell’ordine – per contrastare un fenomeno che sembra fuori controllo anche in Alto Adige.

L’esponente di Fratelli d’Italia – che proprio nei giorni scorsi ha presentato una mozione perché i Comuni introducano sanzioni pecuniarie a carico delle famiglie dei minori autori di danneggiamenti e bullismo, torna a chiedere misure draconiane per combattere una situazione che pare sottovalutata da Comuni e Provincia. “Gli autori dei vandalismi spesso sono minori degli anni 14 e quindi non perseguibili per legge, almeno le famiglie si facciano carico di risarcire i danni causati a causa del comportamento irresponsabile dei figli. E se le famiglie risultino beneficiarie di qualsiasi forma di aiuto pubblico, dalle case a canone sociali a ogni forma di assistenza economica, questa sia sospesa fino al completo ristoro dei danni subiti” – ha affermato Galateo. La situazione della microcriminalità a Merano, ma anche negli altri maggiori centri della provincia sembra essere diventata preoccupante e richiede l’attenzione e l’azione delle autorità competenti per garantire la sicurezza della città e dei suoi cittadini.

Così in una nota stampa il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Galateo.