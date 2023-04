GALATEO (FDI) * INCONTRO CON PERSONALE ESERCITO IN ALTO ADIGE: « DAI RAPPRESENTANTI DEL SINDACATO ITAMIL DUE PROPOSTE, ALLOGGI E TRASPORTO PUBBLICO »

13.22 - mercoledì 5 aprile 2023

Il consigliere provinciale Marco Galateo ha incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti del sindacato ITAMIL Esercito Rosario Di Rosa e Luca Martini per discutere dei diritti dei militari in provincia di Bolzano.

Durante l’incontro – riferisce l’esponente bolzanino del partito di Giorgia Meloni – i rappresentanti del sindacato hanno presentato due interessanti proposte riguardanti i diritti dei militari in forza in Alto Adige. Il primo tema affrontato è stato il trasporto pubblico urbano ed extraurbano gratuito, per il quale il sindacato ITAMIL Esercito ha proposto di estendere l’agevolazione anche ai militari in abiti civili.

Il secondo tema riguardava la situazione degli alloggi per il personale militare. Il sindacato ha proposto di chiedere alla Provincia di mettere a disposizione alcuni appartamenti IPES a canone agevolato della fascia riservata al ceto medio e alcuni appartamenti non locati.

Il Consigliere Marco Galateo si è dimostrato molto interessato alle proposte avanzate dal sindacato, sostenendo che rappresentano un importante passo in avanti per il personale militare in Alto Adige ed ha espresso la sua disponibilità a darne il più ampio sostegno nelle sedi istituzionali per cercare soluzioni che migliorino le condizioni di vita dei militari di stanza in Provincia di Bolzano.

*

La segreteria del consigliere provinciale Marco Galateo.