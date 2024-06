GALATEO (FDI) * ELEZIONI: ON.BERLATO, «DOBBIAMO ESSERE IN EUROPA, PER DIRE “NO“ AL “GREEN DEAL“»

15.55 - lunedì 3 giugno 2024

Elezioni europee, Berlato (FdI): “Per contare in Europa dobbiamo esserci”. Il voto di protesta non è l’astensionismo che favorisce le sinistre, ma scegliere Fratelli d’Italia per cambiare l’Europa da dentro.

Il candidato al Parlamento europeo per la circoscrizione Nordest, Sergio Berlato, oggi a Bolzano ha chiarito: “Abbiamo fatto poche settimane fa una serie di incontri con gli imprenditori sul territorio e abbiamo ricevuto da loro la richiesta di non cedere all’ideologia ambientalista, ma di attivarsi per garantire la sicurezza alimentare. Chi meglio dei nostri agricoltori sa praticare l’ambientalismo con la manutenzione che fanno quotidianamente sul territorio. Attraverso la loro attività noi condividiamo la posizione di chi vuole protestare contro questa Europa, che anche a noi non piace.”

Berlato ha proseguito: “Vogliamo cambiare questa Europa e non si cambia se stiamo a casa. L’Europa si cambia se ci andiamo da protagonisti e apportiamo quel cambiamento necessario. Dobbiamo essere in Europa anche per dire no al Green Deal, un affare per le multinazionali e i grandi gruppi finanziari, ma non per le imprese e le famiglie europee e italiane. Dobbiamo cambiare tutti quei regolamenti assurdi.”

“Ma andiamo in Europa anche per pretendere verità e giustizia soprattutto sulla gestione della fase pandemica. Noi non dimentichiamo quello che è successo e il modo in cui è stata gestita questa emergenza sanitaria. Vogliamo fare in modo che le modalità di gestione siano chiarite e riteniamo che bisogna combattere soprattutto per le nostre libertà individuali, che sono state calpestate.”

Berlato ha concluso: “Vogliamo costruire una maggioranza alternativa di centrodestra per cambiare l’Europa, ma per farlo abbiamo bisogno del consenso dei cittadini. Vogliamo che l’Europa torni allo spirito dei padri fondatori e non sia percepita come una realtà astratta e lontana. Che vada a votare il 100% o il 30%, sempre 76 deputati nel Parlamento europeo vengono eletti e quindi non facciamo l’errore di lasciare ad altri eleggere i rappresentanti che poi nelle istituzioni faranno l’esatto opposto di quello che vogliamo noi e i nostri concittadini.”

“È fondamentale andare a votare e farlo per Fratelli d’Italia” – ha aggiunto infine Marco Galateo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia. “Giorgia Meloni ha chiaramente espresso la necessità di una maggiore rappresentanza italiana in Europa e di un’azione di Governo che rifletta le vere priorità del nostro Paese. Le nostre proposte sono pensate per rispondere alle esigenze delle imprese, delle famiglie e delle persone comuni, in contrapposizione a quelle della sinistra e dei verdi. Andiamo a votare e votiamo Fratelli d’Italia.

Marco Galateo

Fratelli d’Italia