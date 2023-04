GALATEO (FDI) * CONVEGNO “LA DONNA NEL MONDO DELL’IMPRESA, DEL LAVORO, DELLO STATO”: « CON LA GIORNALISTA DEL TG 5 SIMONA BRANCHETTI AFFOLLATO DIBATTITO PUBBLICO A MERANO »

22.08 - venerdì 14 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si è svolto ieri sera a Merano in sala Civica l’evento organizzato dal gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia, dal titolo “La donna nel mondo dell’impresa, del lavoro, dello Stato”. Partendo dal libro di Simona Branchetti, giornalista del TG5, “Donne, è arrivato lo Smart working” che ha fotografato le politiche del lavoro da remoto durante la pandemia, l’incontro ha visto una buona partecipazione di pubblico, con numerosi ospiti eccellenti, tra cui il notaio Pagano e la farmacista Scarafoni.

Il dibattito, introdotto dal videomessaggio augurale del Ministro per la famiglia e le pari opportunità on. Eugenia Maria Roccella si è concentrato sul ruolo della donna nella società odierna, sia in ambito lavorativo che politico.

L’esito della conferenza si tradurrà in un concreto disegno di legge regionale per promuovere la conciliazione lavoro-famiglia, l’imprenditoria femminile e trovare soluzioni concrete al gap salariale di genere. L’incontro, della durata di circa un’ora, è stato molto apprezzato dal pubblico, che ha potuto partecipare attivamente alla discussione.

La conferenza ha rappresentato un importante momento di confronto e di riflessione sul ruolo della donna nella società contemporanea. L’evento ha messo in luce come, nonostante i progressi degli ultimi decenni, ci sia ancora molto lavoro da fare per garantire alle donne pari opportunità di accesso al mondo del lavoro e alla partecipazione politica.

In particolare, si è discusso della necessità di promuovere la conciliazione tra lavoro e famiglia, per permettere alle donne di dedicarsi alla propria carriera senza rinunciare alla cura dei propri figli e delle proprie famiglie. Inoltre, si è parlato dell’importanza dell’imprenditoria femminile, che rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico del nostro Paese.

Al termine della conferenza , sono state distribuite gratuitamente delle copie autografate del libro di Simona Branchetti, con cui si potranno approfondire i temi trattati durante l’evento.

L’evento è stato un importante momento di confronto e di riflessione sul ruolo della donna nella società contemporanea. Fratelli d’Italia si impegnerà a portare avanti le tematiche discusse durante l’incontro anche nelle sedi istituzionali.

*

La segreteria del consigliere Marco Galateo

Gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia