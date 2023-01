GALATEO (FDI – ALTO ADIGE) – INTERROGAZIONE TN-AA * REGISTRAZIONE BAMBINI NATI DA “PMA“: « IL SINDACO DI TRENTO HA AVALLATO CIÒ CHE IN ITALIA È CONFIGURATO COME REATO »

10.26 - venerdì 27 gennaio 2023

La notizia della registrazione da parte di due comuni del Trentino di bambini nati da procreazione medicalmente assistita praticata da coppie omosessuali desta profondo rammarico e preoccupazione. La legge 40 parla chiaro: possono accedere alla PMA le sole coppie sterili o infertili con componenti maggiorenni, di sesso diverso e coniugati o conviventi in età potenzialmente fertile.

Le tecniche di PMA quindi sono tassativamente vietate ai single e alle coppie omosessuali, la violazione comporta sanzioni amministrative che vanno da 300.000 a 600.000 euro. Capita ormai sempre più spesso che la nostra norma venga aggirata praticando la PMA all’estero, permettendo poi di portare in Italia la merce acquistata in qualche clinica pronta a soddisfare i desideri di adulti generalmente facoltosi.

Di fatto il sindaco Ianeselli, così come il suo collega dell’Alto Garda, ha registrato ciò che in Italia si sarebbe configurato come un reato.

Non è la prima volta che nel nostra Nazione dei sindaci particolarmente creativi e quasi sempre legati agli ambienti di sinistra si sostituiscano al legislatore per cercare di normalizzare delle pratiche abominevoli che condannano irrimediabilmente il bambino all’orfanaggio dalla nascita.

Ci auspichiamo che le autorità competenti intervengano sia per verificare eventuali forzature normative, sia per ripristinare la legalità laddove chi dovrebbe essere un esempio per la comunità si sia lasciato trasportare dal proprio furore ideologico. Sul tema è intervenuto il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Galateo con una interrogazione in regione perché venga verificato il corretto rispetto della normativa vigente.

Marco Galateo

Consigliere Provincia autonoma di Bolzano- Fratelli d’Italia