GALATEO (FDI – ALTO ADIGE) * CANDIDATURA GEROSA: « IL TRENTINO SI PREPARI ALLA PRIMA DONNA GOVERNATORE, IL NOME SCELTO È DI GARANZIA PER TUTTI »

19.21 - domenica 15 gennaio 2023

“Fdi è il primo partito e ha scelto. Il Trentino si prepari alla prima donna governatore. Il nome scelto è di garanzia per tutti. Coalizione resti compatta per vincere le sinistre. Nel 2018 per il bene del Trentino e del centrodestra, Fdi ha fatto un passo di lato, ora per vincere devono farlo altri”.

Marco Galateo

Consigliere provinciale/regionale Fdi – Dirigente nazionale Fdi