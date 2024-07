GAIA ANIMALI E AMBIENTE * TRENTINO – GRANDI CARNIVORI: «L’ORSA KJ1 È STATA GIUSTIZIATA, COME I LADRI DI NOTTE»

11.58 - martedì 30 luglio 2024

L’orsa KJ1 è stata giustiziata. Come i ladri, di notte. Nell’uccisione dell’orsa Kj1 va sottolineato un punto: il comportamento ignobile da parte di un ente pubblico. “Nascondere le ordinanze di abbattimento per impedire al cittadino di ricorrere al TAR, e pubblicarle addirittura di notte, non può essere accettato”, sostiene il presidente di Gaia Animali & Ambiente, Edgar Meyer.

Oltretutto in questo caso non si può neppure sollevare il pretesto dell’urgenza e del pericolo: l’orsa era radiocollarata e poteva essere seguita praticamente in tempo reale nei suoi spostamenti.

“Si sono violati platealmente i diritti del cittadino, che ha il diritto di essere informato in modo trasparente degli atti dell’amministrazione pubblica, e si è impedito a un organo dello Stato (il Tar) di esercitare il ruolo riservatogli dalla Costituzione. Pubblicare le ordinanze in orari in cui il Tar non può intervenire per far rispettare la legge ci pare preoccupante per la deriva autoritaria e anticostituzionale che rischia di percorrere l’istituzione”, prosegue Meyer.

“Questo vergognoso gioco a rimpiattino, dove l’ente pubblico nasconde le ordinanze nei meandri dei siti istituzionali, o pubblica le ordinanze di notte, è un comportamento semplicemente indegno, indecente”, conclude Meyer.