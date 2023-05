“FUTURI COMUNI” E PARTITO SOCIALISTA ITALIANO * “INTESA PER LA CRESCITA”: « CONFERENZA STAMPA CON VALDUGA, ” GARANTIRE VERO SOSTEGNO AI SOGGETTI PIÙ VULNERABILI” »

18.36 - giovedì 18 maggio 2023

Conferenza stampa per presentazione della bozza di lavoro “Intesa per la crescita” promossa da Futuri Comuni e Partito Socialista Italiano

Futuri Comuni e il Partito Socialista Italiano hanno tenuto la conferenza stampa di presentazione della bozza di lavoro intitolata “Intesa per la crescita” oggi alle ore 11:00 presso lo Spazio Bigaran di Trento, situato in via Torre Verde 21.

Era presente il candidato dell’Alleanza Democratica ed Autonomista Francesco Valduga.

Per noi è tempo di un Trentino europeista, equo, sostenibile, competitivo e ambizioso. È tempo di un Trentino che sia laboratorio per coniugare in modo armonico i temi della crescita, dello sviluppo e della libertà. È tempo di un Trentino che garantisca un vero sostegno ai soggetti più vulnerabili adottando politiche improntate all’equità e in cui i cittadini e cittadine delle valli e delle città possano usufruire degli stessi servizi.

È tempo di un Trentino in cui sia pienamente riconosciuto l’inalienabile diritto all’autodeterminazione, a prescindere dalla fede, dal genere, dall’orientamento sessuale o dalla provenienza.

È tempo di un Trentino consapevole delle sue potenzialità e capace di contribuire a livello nazionale e internazionale alla soluzione delle sfide ambientali, economiche e sociali in un mondo in continua trasformazione. Questa intesa si rivolge anche a tutte le altre forze liberali, riformiste e civiche del territorio. È pertanto un’intesa aperta e che punta ad allargare i propri confini.

Dettagli dell’evento:

Data: 18 maggio – ora: 11:00

Luogo: Spazio Bigaran di Trento

Indirizzo: Via Torre Verde 21