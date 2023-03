FUTURI COMUNI * #100COMUNI: « AD ISERA (TN) “TOUR ASCOLTO”, FOCUS SANITÀ – AMBIENTE – CURA TERRITORIO – SBUROCRATIZZAZIONE ENTI LOCALI »

12.30 - martedì 14 marzo 2023

Il Tour di ascolto di Futuri Comuni ha fatto tappa ad Isera per una politica dei Piccoli Comuni. Presenti oltre alla coordinatrice di Futuri Comuni Laura Scalfi, il vicesindaco Finotti e il consigliere Spinella. Nella serata di Lunedì 13 marzo l’associazione Futuri Comuni ha incontrato gli amministratori comunali e i cittadini ad Isera in occasione della tappa del tour in 100 comuni “Dalle comunità, per la comunità”.

Ad introdurre la serata il Presidente Luca Leoni e la coordinatrice della rete degli amministratori Laura Scalfi. Stimolante dibattito con i presenti in sala, tra cui molti membri della cooperazione e del volontariato cittadino. Il tema sicuramente più caldo quello dell’eccessiva burocratizzazione per gli enti locali e la mancanza di supporto e visione da parte della Provincia di Trento. Inoltre si è parlato di sanità, ambiente e cura del territorio.

#100Comuni è un laboratorio di idee in movimento, in cui tutti possono dare il proprio contributo e sentirsi finalmente rappresentati. Il tour questa settimana sarà a Dimaro Folgarida (15/03), Carisolo, Massimeno e Giustino (17/03). Seguiranno aggiornamenti.