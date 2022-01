FUTURA – DIRETTIVO PROVINCIALE TRENTINO * RIVA DEL GARDA – PARCHEGGIO INTERRATO: « LA SINDACA SI SCUSI NEI CONFRONTI DEI CITTADINI E ABBANDONI ATTEGGIAMENTI INTIMIDATORI »

14:28 - 19/01/2022

Le dichiarazioni della sindaca di Riva del Garda Santi in merito alla sua volontà di procedere per vie legali nei confronti del cittadino che, legittimamente, ha espresso le proprie preoccupazioni in merito a un progetto per il quale l’amministrazione rivana ha chiesto fondi del PNRR, sono gravi, inaccettabili e contrarie ai diritti costituzionali.

Il cittadino, insieme ad altre associazioni ha espresso le proprie perplessità in merito a un progetto di un parcheggio interrato, rivolgendosi ad altri rappresentanti delle istituzioni democratiche della propria città e del proprio Paese.

Pensiamo che vada sempre garantita la libera espressione, anche se essa è in contrasto con le politiche messe in atto dall’amministrazione.

Ognuno, nel proprio ruolo, nel rispetto delle regole democratiche ha diritto di agire per il bene comune.

Dubitiamo che una singola e legittima missiva inviata dal cittadino rivano possa in qualche modo mettere in discussione l’iter per accedere ai fondi. La responsabilità della serietà del progetto spetta all’amministrazione e non ad altri.

Nel merito del progetto, riteniamo inoltre che, per accedere ai fondi del PNRR l’amministrazione dovrà dimostrare di rispondere a parametri tecnici e progettuali ben precisi ma non si può prescindere da processi partecipativi che facciano emergere dubbi, alternative che meglio rispondano alle sfide di rigenerazione urbana che vadano nella direzione di una transizione ecologica seria e di lungo periodo e non semplicemente operare nella breve ottica di progetti di greenwashing.

È proprio per questo che le minacce di un’azione legale da parte della sindaca nei confronti di un suo concittadino che lei rappresenta, vanno contro i principi costituzionali per i quali lei ha giurato.

Chiediamo che la sindaca si scusi quanto prima e abbandoni questi atteggiamenti gravi, intimidatori, non democratici e di sicuro non idonei al ruolo che ricopre.

*

IL DIRETTIVO PROVINCIALE DI FUTURA TRENTINO