FSP POLIZIA * BODYCAM AGLI AGENTI: MAZZETTI, «IMPORTANTE PASSO AVANTI, ORA CONFIDIAMO CHE LA BUROCRAZIA POSSA MUOVERSI CELERMENTE»

13.41 - giovedì 1 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Bodycam agli agenti, Fsp Polizia: “Importante e indispensabile passo avanti, ora burocrazia sia al passo con i tempi della sicurezza”. “Esprimiamo grande soddisfazione per il via libera all’emendamento che introduce le bodycam per le forze di Polizia e non possiamo che ringraziare il ministro Piantedosi e il sottosegretario Molteni per l’impegno volto a dare risposta a un’esigenza che esprimiamo da tempo immemore.

Un’esigenza sempre più sentita, purtroppo, a causa di sempre più frequenti posizioni criminalizzanti nei confronti degli operatori della sicurezza, messi in difficoltà da continui attacchi, ritorsioni e dubbi sulla loro professionalità, nonché su atteggiamenti sempre più arroganti di chi punta su un forte senso di impunità e sulla ‘scappatoia’ della ritorsione verso gli operatori. Adesso, dopo questo importante passo avanti che ci avvicina finalmente ai tanti corpi di Polizia già da tempo provvisti di strumentazioni più moderne ed indispensabili a garanzia di tutti, confidiamo che nei successivi passaggi verso la concreta messa in campo di queste preziose dotazioni anche la burocrazia possa muoversi celermente nel rispetto dei tempi della sicurezza che non consentono di attendere oltre”.

Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, a proposito dell’approvazione all’interno del ddl Sicurezza dell’emendamento che introduce le bodycam per le Forze di Polizia.