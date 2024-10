FSI – TRENITALIA * LINEA VERONA-BRENNERO: «MODIFICHE CIRCOLAZIONE TRA STAZIONI ROVERETO-BOLZANO / TRENTO-PERGINE VALSUGANA (DA 23.00 26/10 A 07.00 27/10)»

13.53 - giovedì 24 ottobre 2024

Dalle ore 23:00 del 26 ottobre alle ore 07:00 del 27 ottobre 2024 tra le stazioni di Rovereto e Bolzano e tra le stazioni di Trento e Pergine.

Dalle ore 23:00 del 26 ottobre alle ore 07:00 del 27 ottobre 2024, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Rovereto e Bolzano e tra le stazioni di Trento e Pergine per consentire lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana.

I treni Frecciarossa della relazione Roma – Bolzano vengono limitati a Verona Porta Nuova.

I treni del Regionale della linea Trento – Bassano del Grappa sono parzialmente cancellati tra Trento e Pergine. Previsto servizio con bus tra Trento e Bassano del Grappa, con solo servizio in discesa per i viaggiatori già a bordo tra Pergine e Primolano; tra Pergine e Primolano i treni circolano regolarmente.

I treni del Regionale della linea Bolzano – Bologna Centrale sono parzialmente cancellati. Previsto servizio bus tra Rovereto e Bolzano e i Regionali della linea Verona Porta Nuova – Bolzano sono parzialmente cancellati e sostituiti con bus tra Rovereto e Trento e tra Trento e Bolzano.

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani da assistenza.

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.

TRENITALIA. ÄNDERUNGEN IM EISENBAHNVERKEHR AUFGRUND VON INFRASTRUKTURARBEITEN AUF DER STRECKE VERONA-BRENNER

Ab Samstag, 26. Oktober von 23:00 Uhr, bis Sonntag, 27. Oktober, 7.00 Uhr

zwischen den Bahnhöfen Rovereto und Bozen sowie zwischen Trient und Pergine

Verona, 24. Oktober 2024 – Ab 26. Oktober, 23:00 Uhr, bis zum 27. Oktober 2024, 07:00 Uhr, wird der Zugverkehr zwischen den Bahnhöfen Rovereto und Bozen sowie zwischen Trient und Pergine gesperrt, um Wartungsarbeiten der Bahnstrecke durch Rete Ferroviaria Italiana (RFI) zu ermöglichen.

Frecce-Züge auf den Strecken Roma- Bozen fahren nur bis Verona Porta Nuova.

Regionalzüge auf der Strecke Trient – Bassano del Grappa fallen zwischen Trient und Pergine teilweise aus.

Zwischen Trient und Bassano del Grappa ist ein Ersatzdienst mit Bussen geplant, die Ersatzbushaltstellen zwischen Pergine und Primolano sind für die Reisenden nur zum Aussteigen.

Zwischen Pergine und Primolano verkehren regelmäßig Züge.

Regionalzüge auf der Strecke Bozen – Bologna Centrale fallen teilweise aus.

Zwischen Rovereto und Bozen ist ein Ersatzdienst mit Bussen geplant. Regionalzüge auf der Strecke Verona Porta Nuova – Bozen fallen teilweise aus und werden zwischen Rovereto und Trient sowie zwischen Trient und Bozen durch Busse ersetzt.

Die Fahrpläne der Busse können je nach Verkehrslage variieren, daher können sich die Fahrzeiten verlängern. Es wird dann empfohlen, eine Fahrtveränderung in Betracht zu ziehen.

Fahrräder und Hunde sind in den Bussen nicht erlaubt, mit Ausnahme von Assistenzhunden.

Die Trenitalia Vertriebskanäle sind mit dem Ersatzbusfahrplan aktualisiert.

Informationen finden Sie unter «Infomobilità – Lavori e Modifiche al Servizio» auf der Website www.trenitalia.com, und mit personalisiertem Smart Caring auf der App von Trenitalia. Kostenloses Callcenter unter der Nummer 800 89 20 21.