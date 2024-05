“FRATERNITÀ UMANA” – INCONTRO MONDIALE A ROMA: FRANCOIS (CEO FIAT), «SOSTENIBILITÀ E IMPRESA, ESSERE BUONI CONVIENE»

10.00 - domenica 12 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

In un mondo pieno di sfide legate al clima, Olivier Francois incoraggia il passaggio ai veicoli elettrici per migliorare il benessere collettivo. Il CEO di FIAT porta come esempio la storia di Fiat 500e, un’auto che aspira ad essere tanto etica quanto funzionale e cerca di contribuire a un mondo più sostenibile.

Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO di Stellantis, partecipando al tavolo di confronto “Sostenibilità e impresa: essere buoni conviene”, sostiene con entusiasmo l’Incontro Mondiale sulla Fraternità Umana (WMHF), con il quale condivide i valori di FIAT legati alla sostenibilità.

“In quanto costruttori di auto, abbiamo il dovere di cambiare il nostro approccio e spronare il passaggio ai veicoli elettrici, con lo scopo di rendere il pianeta un luogo più ‘sostenibile’. Per noi di FIAT, il cambiamento può avvenire attraverso due grandi idee: ridefinire il concetto stesso di auto elettrica e cambiare il mondo attraverso la bellezza – ha commentato Olivier Francois –. La Fiat 500e è l’esempio perfetto di questo approccio e la city car ideale per aiutarci a raggiungere una mobilità urbana più pulita, una maggiore facilità nell’accesso ai centri urbani e ai parcheggi e città e un minor inquinamento acustico nelle strade urbane sempre affollate.

Il cambiamento deve partire dalle nostre congestionate città, e per far questo, possiamo beneficiare della popolarità dell’iconica Fiat 500 e del suo impegno verso uno scopo più elevato. Questo è il motivo per cui Fiat 500e aspira ad essere un’auto funzionale ma anche etica, sia per l’ambiente sia per la società: da qui la decisione di produrre la (500e)RED, grazie alla collaborazione con l’organizzazione no-profit conosciuta in tutto il mondo.

Il senso del dovere da solo non basta per ovviare alle sfide legate al cambiamento climatico; la bellezza, le emozioni, il divertimento sono gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per il passaggio all’elettrificazione della mobilità. In fin dei conti, guidare i veicoli elettrici è coinvolgente, magico ed etico, ma soprattutto permette di aiutare il pianeta e di proteggere la ‘Vita’ della nostra ‘Dolce Vita'”.