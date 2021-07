FRATELLI D’ITALIA – TRENTINO * TERRITORIO: PERIN, « OGGI INCONTRO NEL TESINO IN VALSUGANA CON IL SENATORE DE BERTOLDI ED I CONSIGLIERI PROVINCIALI CIA – AMBROSI – ROSSATO »

Nella giornata odierna un folto gruppo di militanti e simpatizzanti si sono riuniti in Valsugana in Tesino nello storico ristorante Al Cacciatore di Celado.

Tra il centinaio di presenti il Presidente del Circolo di Valsugana e Tesino Danilo Perin e quello del Circolo di Pergine, il Presidente del Circolo di Trento Roberto Biscaglia, rappresentanti dei circoli di Mori, Rovereto e Val di Non. I Consiglieri Provinciali Claudio Cia, Alessia Ambrosi e Katia Rossato e il Senatore Andrea de Bertoldi.

Questo semplice ma importante momento conviviale dimostra ancora una volta l’affermazione di Fratelli d’Italia in Trentino, una squadra unita e affiatata che prosegue la sua corsa in sintonia col territorio.

*

Danilo Perin

Coordinatore area Valsugana e Tesino FdI