FRATELLI D’ITALIA * “STIAMO CAMBIANDO L’ITALIA“: «CAMPAGNA INFORMATIVA, AL VIA IL TOUR SULLE SPIAGGE CON LE RIFORME DEL GOVERNO»

14.05 - giovedì 1 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Fdi: tour sulle spiagge con le riforme del governo e i cruciverba patrioti*. Parte la campagna “Stiamo cambiando l’Italia”: decine di iniziative per tutto il mese di agosto. Le tappe. “Con il governo Meloni stiamo cambiando l’Italia” è il titolo della campagna di Fratelli d’Italia presentata questa mattina ad Ostia dal responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, il responsabile del programma Francesco Filini, il presidente di Gioventù nazionale Fabio Roscani e il coordinatore della provincia di Roma, Marco Perissa.

Una campagna informativa del partito su quattro riforme che sta portando avanti il governo: fisco, giustizia, autonomia, premierato. Fratelli d’Italia organizzerà per tutto il mese di agosto decine di iniziative nelle località balneari, fra le quali 10 in alcune delle spiagge più significative d’Italia. Dopo la tappa di oggi a Ostia: il 4 agosto a Otranto e Santa Margherita Ligure, il 10 a Rimini e Positano, l’11 a Gallipoli, il 14 a Jesolo, il 23 al Poetto (Cagliari), il 24 a Mondello e Forte dei Marmi. Giovani, militanti, sindaci, parlamentari, esponenti di governo: tutti tra gli ombrelloni per raccontare le importanti azioni che sta mettendo in campo l’esecutivo.

Sulle spiagge verrà distribuito un depliant informativo sulle riforme ed anche l’opuscolo informativo “Per i nostri anziani, mai più soli”, con tutti gli importanti provvedimenti assunti nei confronti di una fascia di popolazione particolarmente fragile nel periodo estivo. E ci sarà il ritorno dei “cruciverba patrioti”, con le loro definizioni irriverenti. Un modo semplice ma anche leggero per raccontare la verità sui provvedimenti del governo di centrodestra.

>> Le foto della tappa di Ostia

>> Il depliant sulle quattro riforme

>> L’opuscolo sugli anziani

>> L’enigmistica dei patrioti