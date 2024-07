FRATELLI D’ITALIA * “STIAMO CAMBIANDO L’ITALIA”: «APPUNTAMENTO AD OSTIA CON DONZELLI – FOTI – FILINI – PERISSA, DOMANI PRIMO AGOSTO»

19.14 - mercoledì 31 luglio 2024

FDI: “STIAMO CAMBIANDO L’ITALIA”, DOMANI A OSTIA CON DONZELLI, FOTI, FILINI, PERISSA.

Fratelli d’Italia in tour sulle spiagge di tutta Italia per incontrare i cittadini e raccontare il lavoro alla guida della Nazione. “Stiamo cambiando l’Italia” è il titolo dell’iniziativa che prende il via domani, giovedì 1° agosto: l’appuntamento è per una conferenza stampa che si svolgerà alle ore 10.30 in piazza dei Canotti ad Ostia (RM). Parteciperanno, fra gli altri: il responsabile organizzativo Giovanni Donzelli, il capogruppo alla Camera Tommaso Foti, il responsabile del programma Francesco Filini, il coordinatore della provincia di Roma Marco Perissa. Nell’occasione sarà presentata la campagna nazionale del partito che si svolgerà per tutto il mese di agosto e che sarà mirata ad illustrare le riforme che sta portando avanti il governo Meloni.