FRATELLI D’ITALIA 🇮🇹 * (X.COM) : «IL PIL ITALIANO SUPERA IL REGNO UNITO, L’ECONOMIA NAZIONALE CRESCE E CONQUISTA NUOVE POSIZIONI»

18.26 - lunedì 18 agosto 2025

Arriva un altro primato per il Governo #Meloni sul piano economico.

Per la prima volta dal 2001, il PIL pro capite italiano ha superato quello del Regno Unito. E ora l’Italia si avvicina anche alla Francia, con uno spread che scende sotto i dieci punti.

Un risultato che premia la solidità e la credibilità conquistate grazie all’azione responsabile e coerente del Governo Meloni.

Mentre l’opposizione continua a criticare, l’Italia cresce, si rafforza e si guadagna il rispetto dei mercati internazionali.

I numeri parlano più delle parole.

