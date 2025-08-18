FRATELLI D’ITALIA 🇮🇹 * (X.COM) : «IL PIL ITALIANO SUPERA IL REGNO UNITO, L’ECONOMIA NAZIONALE CRESCE E CONQUISTA NUOVE POSIZIONI»

18.26 - lunedì 18 agosto 2025
Arriva un altro primato per il Governo #Meloni sul piano economico.
Per la prima volta dal 2001, il PIL pro capite italiano ha superato quello del Regno Unito. E ora l’Italia si avvicina anche alla Francia, con uno spread che scende sotto i dieci punti.
Un risultato che premia la solidità e la credibilità conquistate grazie all’azione responsabile e coerente del Governo Meloni.
Mentre l’opposizione continua a criticare, l’Italia cresce, si rafforza e si guadagna il rispetto dei mercati internazionali.
I numeri parlano più delle parole.
TWEET ORIGINALE
— Fratelli d’Italia 🇮🇹
