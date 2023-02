FRANCESCA GEROSA (FDI) – REPLICA AL SINDACO DI TRENTO: « IANESELLI CHIEDE LE MIE DIMISSIONI? QUANDO SARÀ OPPORTUNO SARÒ IO LA PRIMA A LASCIARE LA GUIDA DELLA SOCIETÀ ITEA »

21.09 - domenica 5 febbraio 2023

IL SINDACO IANESELLI CHIEDE LE MIE DIMISSIONI. MI SEMBRA GIUSTO SPIEGARGLI COME REALMENTE IO FACCIO PROPAGANDA

È stata interessante la lettura del giornale T di oggi, a mezzo del quale il Sindaco Ianeselli, durante un’intervista, dopo il mio invito a venirmi a trovare in Itea per conoscere la Società e per poterci poi confrontare insieme per trovare soluzioni concerete, per tutta risposta ha chiesto le mie dimissioni da Presidente, adducendo come motivazione che non avrei cultura delle istituzioni e che userei la società come mezzo di propaganda.

Mi sono arrabbiata? Mi sono dispiaciuta? Mi sono risentita? A dire la verità no.

Onestamente devo dire che ho sorriso, in modo quasi affettuoso mi viene da dire ripensandoci. Sì, perché è evidente che la non conoscenza delle cose e delle persone porta a volte a dichiarazioni che nulla hanno a che vedere con la realtà, e non ne faccio una colpa.

Vedi caro Sindaco, forse ti sembrerà strano, ma credo tu non sappia che la mia vera propaganda è fatta dalle mie idee, dal mio spirito di abnegazione, dalla mia determinazione, dal mio spirito di resilienza, dalla mia voglia sconfinata di conoscere, dal mio amore per le cose giuste, dal valore che do al lavoro e allo studio, dal bisogno di ascoltare per capire e solo poi agire.

Credere quindi, arrivando a chiedere le mie dimissioni, che io abbia bisogno di Itea per emergere ed avere visibilità è decisamente riduttivo di ciò che io sono. Una persona abituata a dare il massimo mettendosi in gioco ogni singolo minuto della propria vita, senza mai sottrarsi alle difficoltà ed ai momenti difficili, con passione, aperta alle critiche necessarie per crescere e migliorarsi, noncurante invece di quelle gratuite che lasciano il tempo che trovano.

Ho sempre avuto un’altissima cultura delle istituzioni, ed è proprio questa mia cultura del rispetto che mi ha portato ad avere consapevolezza del grande senso di responsabilità che devo avere sempre, senza cedimenti, verso i ruoli che via via, negli anni, sono stata chiamata a ricoprire.

E così è oggi per Itea. Io sono al suo servizio, ogni giorno, fin dal primo giorno in cui ho avuto l’onore di mettere le mie capacità a sua disposizione.

Quindi sì, sono ancora seduta là, su quella poltrona, che garantisco non essere per nulla semplice da gestire, con enorme senso di responsabilità, quando per me la scelta più semplice e più comoda sarebbe stata quella di lasciarla.

Ma il mio grande senso del dovere mi ricorda ogni sera quando vado a dormire e ogni mattina quando mi sveglio che tante sono le sfide che dobbiamo portare avanti e tante le necessità dei nostri inquilini, e il mio lavoro è ancora necessario.

Ma voglio tranquillizzare il Sindaco, e chi con lui, pur non manifestandolo, vorrebbe che io mi dimettessi: quando sarà davvero opportuno sarò io la prima a fare un passo indietro e a lasciare la guida della Società, senza necessità che mi venga richiesto.

Abbiamo evidentemente un modo diverso di interpretare i ruoli che ricopriamo..