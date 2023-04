FRANCESCA GEROSA * COMUNICATO FEDERAZIONE ALLEVATORI: “ LA MIA INIZIATIVA NON È DI TAGLIO POLITICO, NONOSTANTE IL MIO RUOLO DI CANDIDATO ALLA PRESIDENZA PAT “

15.35 - domenica 23 aprile 2023

Apprendo con dispiacere la comunicazione del presidente della Federazione allevatori Trentini nella quale precisa che la Federazione partecipa esclusivamente a tavoli istituzionali e non politici, di fatto dichiarando la decisione di non aderire al “Tavolo provinciale di lavoro e confronto con esperti e stakeholders sulla gestione dei grandi carnivori”da me promosso.

Come ho già dichiarato infatti questa mia iniziativa non è in alcun modo di taglio politico, nonostante il mio ruolo di candidato alla presidenza della Provincia autonoma di Trento, e a dimostrarlo sono le nuove adesioni che stanno arrivando anche in queste ore.

Il Tavolo non è un tavolo istituzionale, è vero, ma tutte le realtà che hanno aderito e stanno aderendo lo rendono altamente qualificato. Ritengo che in questa fase di animato dibattito siano utili tutti i momenti di confronto ed analisi, necessari per far emergere, anche poi ad uso delle istituzioni, proposte ed idee di qualità, frutto di confronti democratici e liberi.

Avrebbe fatto molto piacere a me, e immagino anche a tutti i partecipanti, avere al Tavolo il pensiero e il punto di vista della Federazione che raggruppa gli allevatori del Trentino.

Gli allevatori rappresentano infatti una importantissima categoria produttiva per il nostro territorio e quindi i loro interessi e le loro necessità saranno, comunque, messe al centro di qualunque riflessione sulla gestione del nostro territorio.

*

Francesca Gerosa

Candidata alla presidenza della PAT