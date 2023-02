FP CGIL / FISASCAT CISL – TRENTINO * CONTRATTO COLLETTIVO: « NIDI INFANZIA ESTERNALIZZATI, IL PERSONALE DELLE COOPERATIVE È IN STATO DI AGITAZIONE »

17.16 - mercoledì 8 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nidi di infanzia esternalizzati, personale delle cooperative in stato di agitazione! Rispetto del contratto collettivo, riconoscimento professionalità e part time involontari alla base della protesta. Dopo la partecipata assemblea dello scorso 26 gennaio in Piazza Dante il clima è ancora teso tra le lavoratrici ed i lavoratori che garantiscono i servizi di nido di infanzia appaltati dai Comuni del Trentino. Ad oltre tre anni dal rinnovo del contratto collettivo delle Cooperative Sociali, solo una parte del personale è stato inquadrato correttamente.

Roberta Piersanti della FP CGIL del Trentino ed Ermanno Ferrari della Fisascat Cisl spiegano che “questo avviene malgrado per i nuovi appalti gli Enti Locali hanno stanziato le risorse per coprire il corretto inquadramento della manodopera”. Con oltre due anni di ritardo, “e senza alcun riferimento agli arretrati, a gennaio 2022 le Cooperative hanno inquadrato correttamente le sole laureate, escludendo le altre educatrici in possesso di titoli diversi dalla laurea ma ugualmente validi ad esercitare la professione” continuano Piersanti e Ferrari “e ciò ha causato comprensibili mal di pancia in chi ha un titolo precedente, come il baby life, che sino a qualche anno fa era il solo che in Trentino consentiva di accedere alla professione di educatrice nei nidi”. E’ proprio il personale con maggiore anzianità di servizio ed esperienza ad essere fortemente penalizzato poiché la scelta unilaterale di non riconoscere la qualifica di educatrici con titolo, disattendendo le previsioni di legge che individuano tutta una serie di titoli idonei, penalizza proprio coloro che da più tempo operano nel settore”. Si tratta di lavoratrici e lavoratori con contratti part time per la quasi totalità, che si occupano di bambini molto piccoli, con responsabilità enormi e con retribuzioni che a stento raggiungono i mille Euro.

Anche per il personale ausiliario, spesso inquadrato come personale addetto alle pulizie, occorre un inquadramento nel corretto profilo di personale addetto all’infanzia con funzioni non educative, una differenza non solo economica ma anche ad un mancato riconoscimento professionale, come se la presenza dei bambini fosse un trascurabile dettaglio nell’attività di queste lavoratrici”.

Per FP CGIL e Fisascat Cisl questa situazione è inaccettabile non solo dal punto di vista giuridico e sindacale, ma anche alla luce delle dichiarazioni di intenti del nostro governo locale che, in forza della sua autonomia, sostiene di voler incentivare la natalità ma si limita a bonus occasionali e interventi spot anzichè garantire la valorizzazione delle eccellenze dei propri servizi, gli unici davvero in grado di garantire la conciliazione tra genitorialità e lavoro.

”

In Trentino, a differenza di quanto avviene in molte altre Regioni, gli educatori sono per lo più sotto inquadrati, ma ci si limita a lamentarne la carenza, anziché agire per garantire loro condizioni lavorative e retributive dignitose” concludono Roberta Piersanti ed Ermanno Ferrari. “A fronte della mancanza di risposte anche dopo la partecipata assemblea del 26 gennaio, proclamiamo lo stato di agitazione del personale dei nidi esternalizzati. Se nelle prossime settimane la situazione non si sbloccherà e non ci saranno degli avanzamenti concreti, verranno messe in atto altre forme di protesta”.