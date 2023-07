FORZA ITALIA * TESSERAMENTO: « PRESENTATA LA NUOVA DUE GIORNI, DAL SEGRETARIO NAZIONALE TAJANI E DAL RESPONSABILE ADESIONI FERRANTE »

14.07 - giovedì 20 luglio 2023

Forza Italia: il segretario nazionale Tajani e il responsabile nazionale adesioni Ferrante presentano nuova due giorni per tesseramento.

“Dopo il grande successo delle giornate del tesseramento che si sono svolte gli scorsi 24 e 25 giugno, è nostra intenzione indire una nuova due giorni dedicata alle Adesioni sabato 29 e domenica 30 luglio”. Inizia così il testo di una lettera inviata a tutti i coordinatori di Forza Italia a firma del segretario nazionale Antonio Tajani e del responsabile nazionale adesioni Tullio Ferrante, per annunciare una nuova data per la campagna 2023. “Costituisce un elemento essenziale in vista della stagione congressuale nella quale verranno eletti anche i delegati che parteciperanno al prossimo Congresso Nazionale di Forza Italia. Queste due nuove “Giornate del tesseramento” – continuano Tajani e Ferrante – dovranno essere programmate dai diversi coordinamenti nelle principali vie e piazze delle località ad alta vocazione turistica, con la predisposizione di gazebo e bandiere. Le modalità per effettuare le adesioni ai gazebo restano invariate, on line e cartacee. Seguirà una nuova comunicazione con la quale sarà inviato un file da scaricare e da rimandare alla seguente email adesioni@ forzaitalia.it, da compilare con le località, gli indirizzi, i giorni e gli orari nei quali verranno predisposti i gazebo”. La lettera si conclude con un ringraziamento ai coordinatori “per il prezioso apporto” che garantiranno anche in questa occasione.

