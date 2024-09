FORZA ITALIA * RAPPORTO DRAGHI: «CONTINUEREMO A BATTERCI PER RAFFORZARE LA POLITICA INDUSTRIALE UE, PER CONTENERE I PREZZI DELL’ENERGIA»

10.35 - martedì 10 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Rapporto Draghi conferma la lungimiranza, lo spirito pragmatico e costruttivo, che ha contraddistinto da sempre l’azione di Forza Italia per la costruzione dell’Europa. Continueremo a batterci per rafforzare la politica industriale UE, per contenere i prezzi dell’energia, snellire la burocrazia e favorire la formazione. Continueremo a impegnarci per una politica commerciale equa a tutela delle nostre imprese e per realizzare una difesa comune UE.

Il piano Draghi dà finalmente una risposta affermativa alle domande che il presidente Silvio Berlusconi e il segretario nazionale Antonio Tajani, – assieme alla Delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo – avevano presentato in due in

terrogazioni parlamentari alla Commissione europea, depositate rispettivamente il 7 dicembre 2021 e l’8 marzo 2022. Dove, tra l’altro, si chiedeva alla Commissione europea “se intendesse proporre misure per rendere permanente il meccanismo che ha consentito di finanziare NextGenerationUE tramite l’emissione comune di titoli di debito”. E “se intendesse procedere all’acquisto e lo stoccaggio congiunto di gas”.

Misure concrete per famiglie e imprese, il segno tangibile di quanto Forza Italia stia incidendo sul futuro dell’Italia e dell’Europa, per rendere quest’ultima più unita e più forte.