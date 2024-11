FORZA ITALIA * AUTONOMIA: «IMPEGNATI A SOSTENERE PRIMA E MIGLIORARE POI LA PROPOSTA DEL MINISTRO CALDEROLI, PER L’ATTUAZIONE DEL TITOLO QUINTO»

19.54 - venerdì 22 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Forza Italia è da sempre – convintamente – favorevole ad ogni forma di autonomia, fedele al principio – sacrosanto – della sussidiarietà. Per questa ragione si è impegnata a sostenere lealmente prima e migliorare poi la proposta del ministro Roberto Calderoli di attuazione del titolo quinto della Costituzione.

Abbiamo vigilato e scongiurato il rischio che potesse penalizzare alcune Regioni del Paese a vantaggio di altre, ci siamo spesi per fare in modo che l’Italia possa crescere – nelle differenze sociali ed economiche- insieme, senza divisioni o inutili contrapposizioni.

La sentenza della Corte costituzionale ha segnalato alcune criticità che dovranno necessariamente essere corrette dal Parlamento, come Forza Italia ha sempre sostenuto. Analizzeremo la sentenza non appena sarà disponibile. Le osservazioni, in ogni caso, non inficiano la validità dell’impianto della legge. Il segretario nazionale Antonio Tajani ha riunito l’Osservatorio sull’autonomia differenziata di Forza Italia, organismo che era stato creato mesi fa e coinvolge ministri, governatori e parlamentari competenti in materia, per analizzare la situazione e discutere delle possibili soluzioni.

Abbiamo condiviso l’impegno a rimetterci al lavoro, con serietà, senza forzature né fughe in avanti sulle materie non Lep, per completare la legge, dando così seguito al programma di legislatura del governo e attuazione alla riforma costituzionale approvata dalla sinistra. Abbiamo tempo per fare bene. Risponderemo ai rilievi con proposte che consentiranno